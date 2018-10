Cazurile de infectii dobandite in spitale aproape, duble fata de 2005. Numarul cazurilor de septicemie a crescut de 6 ori

Spital google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numarul infectiilor dobandite in spitale aproape s-a dublat in ultimii 12 ani, ajungand de la 10.827 in 2005, la 19.607 in 2017. Cea mai mare crestere a avut-o numarul de infectii digestive, de aproape noua ori, in timp ce cazurile de septicemie au crescut si ele de sase ori. Potrivit unui document al Institutului National de Sanatate Publica, numarul infectiilor dobandite de pacienti in spitale aproape s-a dublat in ultimii 12 ani, ajungand de la 10.827 in 2005, la 19.607 in 2017. Cea mai mare crestere s-a inregistrat la infectiile digestive, numarul lor crescand de la 949 in 2005, la 8.019 in 2017. Vezi si: A ajuns la spital dupa ce a inghitit mai multe chistoace de tigara Cazurile de septicemie au ...