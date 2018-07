CCR a declarat neconstitutional creearea Fondului National de Suveranitate

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, miercuri, sesizarile privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), declarand legea neconstitutionala, potrivit unor surse din cadrul CCR. Potrivit CCR, legea incalca separatia puterilor in stat. Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a anuntat ca legea privind infiintarea FSDI a fost declarata neconstitutionala, deoarece acest fond nu trebuia infiintat printr-o lege, ci printr-o hotarare de Guvern. Presedintele Klaus Iohannis sustinea in sesizarea sa ca legea incalca mai multe articole din Constitutie si cere sa fie declarata neconstitutionala in ansamblul sau. "Instituind prin lege infiintarea FSDI, Parlamentul a nesocotit dispozitiile art. 1 ...