CCR a respins sesizarea lui Iohannis pe legea organizarii administrative. Ce probleme identificase presedintele

Curtea Constitutionala a respins, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse Legii privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, au declarat pentru Agerpres surse din CCR.

Pe 30 iulie, Iohannis a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei.

"Prin modul in care a fost adoptata, precum si prin continutul normativ, legea dedusa controlului de constitutionalitate contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), precum si ale art. 61 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 75", sustine Iohannis in sesizare.

Seful statului sesizeaza existenta unor deosebiri majore de continut juridic, cat si a unei configuratii semnificativ diferite intre formele adoptate de cele doua Camere ale Parlamentului.

Presedintele Iohannis atrage atentia asupra prevederii potrivit careia "se interzice orice modificare a limitelor teritoriale ale judetelor, oraselor, comunelor si satelor care are ca scop sau efect schimbarea ponderii cetatenilor apartinand minoritatii nationale in unitatea administrativ-teritoriala in cauza, precum si afectarea drepturilor si libertatilor acestora, decurgand din Constitutie, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte".

El arata ca acest articol introdus in Camera decizionala, respectiv Senat, nu a fost discutat de Camera Deputatilor si nici nu se regaseste in forma initiatorului.

"O astfel de modificare substantiala care vizeaza introducerea unei interdictii pentru legiuitor de modificare a limitelor teritoriale ale unitatilor administrativ-teritoriale ce determina modificarea ponderii cetatenilor apartinand minoritatilor nationale nu are nicio legatura cu aspecte care tin de actualizarea denumirilor acestor unitati administrativ-teritoriale si nici cu actualizarea prevederilor din Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei", spune seful statului.

Klaus Iohannis subliniaza ca norma ce reglementeaza interdictia modificarii limitelor teritoriale ale unitatilor administrativ-teritoriale care au ca scop sau efect schimbarea ponderii cetatenilor apartinand minoritatii nationale in acea unitate, precum si afectarea drepturilor si libertatilor acestora excede obiectului de reglementare a legii criticate si contravine normelor de tehnica legislativa referitoare la unicitatea reglementarii in materie.

Seful statului critica si prevederile prin care se modifica definitia legala a orasului si a municipiului.

"Consideram ca termenii utilizati si aspectele luate in considerare pentru definirea acestor unitati administrativ-teritoriale prezinta neclaritate", se arata in sesizare.

Iohannis subliniaza ca exigentele constitutionale referitoare la organizarea teritoriului, suveranitate si autonomie locala nu permit instituirea unei interdictii cu privire la exprimarea vointei cetatenilor dintr-o unitate administrativ-teritoriala in ceea ce priveste modificarea limitelor teritoriale ale acesteia.

Din aceste motive, presedintele solicita CCR sa admita sesizarea de neconstitutionalitate si sa constate ca Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei este neconstitutionala in ansamblul sau.

