CCR dezbate astazi sesizarea PNL si PMP privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare in limba maghiara

Nu exista o criza a imunoglobulinelor in Europa, declara la RFI fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu. El se asteapta ca Romania sa obtina ajutorul scontat, dupa ce tara noastra a declansat mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pacientilor romani. E vorba de un necesar de 5 mii de doze in fiecare luna. Situatia in care se afla Romania acum e generata de politici gresite adoptate anul trecut, explica Voiculescu.