CCR dezbate, miercuri, sesizarea lui Iohannis la o lege prin care parlamentarii vor deveni "intermediari"

Nava-Școala Mircea va acosta in Portul Militar Constanta Nava-Școală „Mircea”, cu cei 182 de membri ai echipajului aflați la bord, va acosta joi, 20 septembrie, ora 10.00, în Portul Militar Constanţa, după efectuarea celui de-al doilea marş internațional de instrucție din anul 2018. În cele 21 de zile de marș și 10 de escală &ic ...

CCINA Constanta. Intalnire publica: ʺComunicarea publica la nivelul comunitatii locale, factor de antrenare a corpurilor profesionaleʺ CMR – Consiliul Mondial Român - România, componentă vector a CMR ( alaturi de CMR Basarabia, CMR Europa și CMR SUA-Canada), asociație ce-și propune susținerea interesului național românesc în elementele lui concrete, economice, instituționale, strategic în societa ...

Lovitura pentru Primaria Capitalei. Doua trupe romanești se retrag de la Centenar Fest Trupele Șuie Paparude și Trooper au anunțat pe conturile lor de Facebook, că renunță să mai cânte la spectacolul Centenar Fest. Citește mai departe...

Daca va casatoriti in 2019 este bine sa stiti ca... Daca va casatoriti anul viitor, e bine sa stiti ca a aparut pe piata un portal specializat in gasirea locatiei potrivite pentru organizarea nuntii.

O familie din Norvegia și-a lasat casa pe mana unui cerșetor. Ce au gasit la intoarcere? Timp de o lună, fostul cerşetor a fost lăsat de stăpâni singur într-o locuinţa din care nu numai că nu a furat nimic, dar din banii adunaţi de pe stradă le-a cumpărat proprietarilor un covoraş pentru baie, decoraţiuni de Crăciun şi câteva Citește mai departe...

Ce cred parlamentarii despre casatorie: Nu se face intre genuri neutre. Nu imi doresc reeducarea propriilor copii Vrem familie intemeiata pe casatoria dintre o femeie si un barbat? O chestiune pe marginea careia romanii se pronunta in octombrie. Parlamentarii au incercat si ei sa dea un raspuns.

CCR decide daca este constituțional ca parlamentarii sa fie ,,intermediari'' CCR decide dacă este constituțional ca parlamentarii să fie intermediari ! Curtea Constituţională ar urma să dezbată, la sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis, modificărilor aduse legii 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, care, potrivit șefului Citește mai departe...

Curs BNR 19 septembrie 2018: Cat costa 1 EURO Euro începe ziua la 4,64 lei, aproape de cursul anunţat ieri de BNR când moneda europeană a atins cea mai ridicată valoare din ultimele trei săptămâni în faţa leului. Euro rămâne la 4,64 lei, aproape de cursul anunţat ieri de BNR când a ajuns la cea mai ridicată valoare din ultimele trei săptămâni (23 august 2018 […] The post Curs BNR 19 septembrie 2018: Cât costă 1 EURO appeared first on Cancan.ro.

Un tanar de 29 de ani a plonjat cu mașina de lux in Dambovita, de pe podul de la Timpuri Noi Un bărbat a căzut cu maşina în râul Dâmboviţa, în noaptea de marţi spre miercuri, după ce a pierdut controlul volanului şi a rupt gardul de protecţie, pe podul de la Timpuri Noi, anunță Brigada Rutieră a Capitalei. Accidentul s-a produs în jurul orei 01.05, când un bărbat de 29 de ani care circula cu […] The post Un tânăr de 29 de ani a plonjat cu mașina de lux în Dâmboviţa, de pe podul de la Timpuri Noi appeared first on Cancan.ro.