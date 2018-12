CCR refuza sa respecte o hotarare judecatoreasca definitiva. Refuzul care ar putea ascunde o infractiune grava

CCR continua sa refuze sa respecte o hotarare judecatoreasca definitiva, care o obliga sa respecte un drept constitutional fundamental, dreptul la libera informare. Desi instanta CAB a obligat CCR prin hotarare defintiva sa imi remita copia inregistrarii sedintei de judecata in care au avut loc dezbaterile in privinta exceptiei ridicata de Bombonica Prodana, ex Dragnea, in privinta abuzului in serviciu, CCR refuza in continuare sa execute obligatia, asa cum a fost ea stabilita prin hotarare.