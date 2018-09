CCR va dezbate, marti, sesizarea lui Klaus Iohannis privind modificarea Legii Curtii de Conturi

Expoziţia "Traducerea automată: revoluţia inteligenţei artificiale", concepută de Cite des Sciences et de l'Industrie - un lieu Universcience (Paris), prezentată în colaborare cu Săptămâna Europeană a Limbilor, s-a deschis luni în Atrium-ul Institutului Francez Bucure ...

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, susţine că a aflat de la un procuror că are un nou dosar la DNA pentru că nu i-ar fi construit un drum unui cetăţean care şi-a construit casa în câmp, precizând că în perioada următoare va Citește mai departe...

Astra Giurgiu a castigat fara emotii ultimul meci din etapa a noua a Ligii 1 si bifeaza o performanta importanta in debutul sezonului.

Andreea Marin a vorbit despre intervenția chirurgicală pe care o va face peste aproximativ o lună. Dacă până acum a fost discretă, iată că vedeta a rupt tăcerea și a mărturisit cum va decurge totul. Andreea Marin nu a vrut să vorbească despre operația pe care o va face deoarece a vrut ca medicii să […]