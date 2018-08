CCR: Viciile de neconstitutionalitate ale infiintarii Fondului Suveran afecteaza intreaga lege

Uniunea Salvati Romania (USR) a cerut, miercuri, demisia conducerii Politiei Romane pentru modul in care s-a actionat in cazul barbatului cu numar anti-PSD la masina.

În baza noii Legi off-shore votate în Parlament, România va câștiga cel mai puțin din exploatarea gazelor din Marea Neagră, în comparație cu celelalte țări europene care au rezerve similare. () De aceea, solicit președintelui Klaus Iohannis să retrimită Legea off-shore în Parlament pentru a majora procentul de câștig al statului român și pentru a […]

Caz uluitor în Indonezia! O adolescentă a fost violată chiar de fratele ei, aceasta a făcut avort, dar a fost condamnată la închisoare. Activiștii de acolo au depus o plângere împotriva a trei judecători din Sumatra, care au trimis-o pe fată după gratii, scrie The Guardian. O alianță a grupărilor pentru drepturile […]