Ce a aflat Giani Kirita despre fiul sau cand a iesit de la Exatlon! “Trebuie operat la picior..."

Giani Kirita are mari emotii in aceste zile. Abia eliminat din competitia Exatlon, fostul concurent are de luat o decizie importanta referitoare la baiatul lui.

Giani Kirita isi iubeste enorm copiii, pe Roxana si pe Marco, fostul fotbalist vorbind mereu la Exatlon despre ei. In momentul in care si-a imbratisat copiii, la aeroport, dupa 4 luni in care a stat departe de ei, fostul concurent Exatlon s-a transformat. Minute bune i-a studiat si nu a vrut ca acestia sa se indeparteze de el.

De altfel, atunci cand a ajuns acasa, Giani Kirita a marturisit ca are, impreuna cu fosta sa sotie, de luat o decizie importanta in privinta lui Marco, acesta avand o problema la picior.

“Lui Marco trebuie sa i se faca analize si o operatie la picior. Nu e foarte grava, dar trebuie sa luam o decizie ca sa nu-i fie afectata cariera de fotbalist. Din momentul in care am auzit de Marco, la altceva nu mi-a mai stat gandul. El o sa fie un fotbalist mai bun ca mine” , a spus Giani Kirita despre fiul sau de 15 ani.

Marco vrea sa urmeze tatal si isi doreste sa aiba o cariera de fotbalist. Baiatul de 15 ani este deja un dinamovist, ca si tatal sau. In plus, Marco abia asteapta sa ajunga si el la Exatlon. “Pentru el am fost la Exatlon si pentru el am luptat atat. Vrea sa ajunga si el acolo si a inceput deja antrenamentele”, a spus Giani Kirita despre Marco, fiul sau, care este la 15 ani un mic fotbalist.

