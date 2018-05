Ce a aparut pe pagina de Facebook a Elenei Udrea dupa ce a pierdut unul din gemeni! E sfasietor… Nimeni nu observase asta pana acum: Oare ce e in sufletul ei de a ajuns sa faca asta…

elena udrea

Elena Udrea va deveni mama anul acesta. Fosta „blonda de la Cotroceni” si iubitul ei, Adrian Alexandrov, se pregateau sa devina parinti de gemeni, insa din pacate, unul din bebelusi nu va mai putea fi adus pe lume.

Vestea ca va fi mama de gemeni o entuziasmase enorm pe Elena Udrea, astfel incat, la fotografia de pe profilul ei, aparea o imagine cu o pereche de gemeni.

Dupa ce tragedia s-a abatut asupra lor, Elena Udrea a schimbat imaginea de coperta, iar in locul unde candva se aflau doi bebelusi, acum se afla o fotografie cu un ghiocel de primavara.

Elena Udrea a vorbit despre starea ei, dupa ce a pierdut unul dintre gemeni: „Poate este si o parte buna aici”

Elena Udrea a suferit mult dupa ce a pierdut unul dintre copii, dar acum s-a mai linistit.

Elena Udrea a vorbit despre starea ei la TV. „Acum sunt mai bine, mult mai bine. Pare ca sarcina evoluezeaa normal, dar de data aceasta respect destul de strict recomandarile medicului, adica repaos total si cat mai putin stres. Sunt sigura ca as fi trecut mai usor peste perioada aceasta dificila daca eram acasa. Cel mai greu imi este sa nu fac nimic. In fiecare zi ma plimb din pat, pe canapea, pe fotoliu. Nu suport mirosurile, mancarea, uneori nici aerul pe care il respir.

Poate este si o parte buna aici si, anume, faptul ca am slabit asa de mult incat medicii sunt ingrijorati si mi-au recomandat sa iau vitamine. Dar, ma rog, nici pe acelea nu pot sa le inghit. Am trecut de primele doua luni cu bine si inteleg ca primul trimestru imi va fi mai usor. Astea sunt asteptarile pe care le am. Din experienta prietenelor si, in general, din ce am citit si eu, primul trimestru este mai greu. Alte transformari, cel putin vizibile, nu sunt. Eu sunt optimista si astept perioada in care voi depasi si greturile si nici nu voi mai avea atatea restrictii cate am acum. Astept sa-mi fie mai bine si sa raman pozitiva cu toate intamplarile acestea”, a spus Elena Udrea.

