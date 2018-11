Ce a aparut pe pagina de Facebook a medicului care l-a operat pe Florin Busuioc

Florin Busuioc a facut mai multe stopuri cardio-respiratorii, a fost resuscitat ,atat la teatrul din Craiova unde i s-a facut rau, cat si la spital, apoi a intrat in operatie pentru a-i fi montat un stent.

Florin Busuioc a fost operat de doi medici tineri, Trasca si Tieranu, pentru ca seful sectiei de Cardiologie dormea si nu a raspuns la telefon.

Astazi, cand s-a aflat cine sunt cei care l-au operat pe Florin Busuioc, paginile lor de Facebook au fost luate cu asalt. Eugen Tieranu a fost declarat eroul zilei si multi romani au tinut sa il felicite si sa ii multumeasca pentru ce a facut.

„Cinste tie, Doctore si om cu suflet minunat. De acesti oameni are nevoie Romania!”, „Un om care merita tot respectul nostru”, „El e eroul zilei! Bravo, Eugen”, „Multumim medicului rezident Tieranu. Romania are viitor in ciuda tuturor care au ajutat la falimentul sistemului de sanatate”, sunt doar cateva dintre mesajele postate pe contul de Facebook al lui Eugen Tieranu.

Tieranu este rezident in ultimul an, in Bucuresti, iar e la 1 ianuarie 2019 va avea oficial statutul de somer.

Desi Spitalul Judetean din Craiova putea sa-l angajeze pana acum la Clinica de cardiologie, solicitarea i-a fost refuzata, intrucat scoaterea posturilor la concurs este tergiversata de luni intregi.

