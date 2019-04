Ce a decis Curtea de Apel in dosarul Lazar

augustin lazar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a amanat marti, din lipsa de procedura cu unul dintre intervenientii in dosar, pentru data de 23 aprilie judecarea cauzei in care procurorul general, Augustin Lazar, cere suspendarea procedurii de revocare a sa din functie, actiune demarata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in octombrie anul trecut. „La termenul de judecata de astazi, CA Alba Iulia a constatat ca, in cauza, procedura de citare cu unul din cei trei intervenienti nu s-a indeplinit, prin urmare, cauza fiind in stare de amanare, a stabilit un nou termen de judecata, pentru data de 23 aprilie. Pana la acel termen se vor relua toate masurile procedurale ca citarea sa se realizeze', a declarat, p ...