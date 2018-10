Ce a declarat Adina Florea, despre candidatura la sefia DNA

"Candidatura mea pentru demnitatea de procuror şef al DNA rămâne. Sunt în cursul unei proceduri. Cred în această candidatură. Mi-am depus-o pentru că am credinţa că pot să aduc un plus la DNA, să-şi aducă la îndeplinire obiectivele pe care le are în lupta împotriva corupţiei, dar candidatura pe care mi-am depus-o pentru această funcţie (DNA, n.r.) nu are nicio legătură cu candidatura pentru această Secţie. Această candidatură este de procuror de execuţie, ceea ce înseamnă că îmi doresc să instrumentez dosare, aşa cum am făcut la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi aşa cum fac acum la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa. Prin urmare, nu pot fi confundate cele două candidaturi", a spus Adina Florea.