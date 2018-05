Ce a declarat directorul Centralei de la Cernavoda despre evenimentele care au determinat o frecventa anormala a opririlor necontrolate la Unitatea 1 de la Cernavoda

"Evenimentele care s-au întâmplat nu au avut un impact economic şi financiar, de producţie sau de securitate nucleară semnificativ, în sensul că durata lor a fost scurtă. Dovadă este factorul de capacitate al ambelor unităţi, care menţine Cernavodă pe primul loc în lume. Ceea ce ne-a deranjat în primul rând a fost frecvenţa anormală a acestor evenimente, într-o perioadă scurtă de timp. Am făcut, după procedurile centralei, o echipă care să analizeze integral aceste evenimente şi am ajuns la concluzia că peste 70% dintre ele (7 din 10) au fost generate de o problemă la excitaţia generatorului Unităţii 1. (...). La ora actuală, putem confirma că acest eveniment ce a determinat această frecvenţă anormală la Unitatea 1 are cauze cunoscute, s-au luat măsurile care trebuie şi nu se va mai repeta. Au început evenimentele în 2016, în toamnă, şi ne-a luat până în 2017, în toamnă (...) Era o declanşare falsă, intempestivă", a explicat Şerban.

"A fost o situaţie cu totul particulară în această perioadă, care nu se va mai repeta. În anul 2016 am decis să înlocuim sistemul de excitaţie la generatorul Unităţii 1 cu unul de ultimă generaţie, făcut de General Electric, o investiţie de peste 20 de milioane de dolari, un proiect pregătit şi lucrat 2 ani. Şi am făcut schimbarea excitaţiei. S-au lăsat în interiorul generatorului nişte componente din sistemul vechi despre care, împreună cu General Electric, am zis că nu e nicio problemă. Dar, în caz de tranzienţi în sistemul naţional (de transport al energiei electrice n.r.), se induc nişte curenţi, fenomene electrice pentru care trebuie să existe o protecţie, un releu. Releul, s-a întâmplat că a bătut vântul şi a plouat mai tare şi am avut o groază de pierderi în linia de 400 în sistem. (...) Şi ne-am chinuit împreună cu cei mai mari experţi din lume, de la General Electric, şi i-am dat de cap", a explicat directorul centralei.