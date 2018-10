Ce a declarat presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, despre viitorul coalitiei de guvernare

”Am văzut zvonuri care s-au răspândit în stânga, în dreapta cu o rapiditate fantastică și care dădeau drept sigură ruperea coaliției, Tăriceanu prim-ministru al unui guvern bazat pe o majoritate cu PNL, cu USR.



Am să vă spun de la început, ca să fie lucrurile clare: nu am avut de gând, nu am de gând și nici nu voi avea de gând să rup coaliția.



Și același lucru cred că îl împărtășește și colegul meu, președinele PSD, domnul Liviu Dragnea. De unde a pornit această chestiune? Cred că invitația la consultări care a fost făcută de președintele Iohannis la Cotroceni, urmată de o serie de declarații, a fost imediat speculată, distorsionată" a declarat Călin Popescu Tăriceanu.