Ce a descoperit poliția in cazul primarului care a acuzat ca i s-a umblat la franele de la mașina: Edilul PSD s-a facut de ras

Poliţiştii au stabilit că maşina de serviciu a primarului din Săcele, Virgil Popa, de la PSD, era defectă şi au clasat cauza, după ce edilul a reclamat faptul că cineva i-a umblat intenţionat la maşină, cu scopul de a-i pune viaţa în pericol.

Primarul municipiului Săcele a sesizat în data de 2 iulie Poliţia municipiului Săcele cu privire la faptul că persoane necunoscute i-au provocat intenţionat defecţiuni la sistemul de frânare al unui autoturism aparţinând Primăriei, aspect care a determinat funcţionarea improprie a autoturismului la acţionarea pedalei de frână.

În urma expertizei efectuate de poliţişti să-a stabilit că maşina era defectă şi s-a clasat cauza, informează, într-un comunicat, Biroul de presă al IPJ Braşov.

''În urma efectuării cercetării la faţa locului s-a constatat că autoturismul prezintă la nivelul roţii dreapta spate urme de scurgere a unui lichid (posibil lichid de frână), atât la nivelul jantei, cât şi al anvelopei. Acest lichid era prezent şi pe sol în dreptul roţii dreapta spate. În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de vătămare corporală, faptă prev. şi ped. de art.32 Cod penal rap.la art.194, alin (2) Cod Penal, dosarul fiind instrumentat sub coordonarea procurorului de caz. În cauză a fost dispusă o expertiză tehnică auto, iar din concluziile raportului de expertiză a rezultat că scurgerile de lichid de frână identificate la nivelul roţii dreapta spate a autoturismului provin de la etrierul acestei roţi, iar nefuncţionarea sistemului de frânare prin acţionarea pedalei de frână s-a datorat pistonului etrier perforat, ca urmare a coroziunii acestuia la interior. Având în vedere rezultatele expertizei coroborate cu celelalte date existente, s-a propus clasarea cauzei, dosarul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov'', menţionează documentul citat.

