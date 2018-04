Ce a descoperit Putin in Marea Neagra. Rusii “se bat” cu romanii pe comorile din adancuri

Platforma petroliera google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Grupul petrolier rus Rosneft a finalizat forajele la primul put din Marea Neagra, in cadrul unui proiect dezvoltat in parteneriat cu grupul italian Eni, iar rezultatele arata o posibila descoperire de hidrocarburi, informeaza Reuters. "Rezultatele obtinute inspira incredere cu privire la posibilitatea unor mari depozite de petrol si gaze naturale in zona ruseasca a Marii Negre", a informat Rosneft. Rosneft si Eni au inceput sa foreze acest put, denumit 'Maria-1', in luna decembrie 2017. In Romania, OMV Petrom si americanii de la ExxonMobil au finalizat cu succes a doua campanie de foraj in perimetrul Neptun din Marea Neagra, unde cele doua companii au investit in total 1,5 ...