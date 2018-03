Ce a discutat Calin Popescu Tariceanu si Frans Timmermans

Calin Popescu Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans este joi, in Romania, unde are programate intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader. Dupa intalnirea pe care a avut-o cu Liviu Dragnea, Timmermans a mers direct in biroul sefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Potrivit unui comunicat de presa , liderul ALDE a intarit nevoia de ridicare a MCV pe motiv ca "rapoartele Comisiei publicate in ultimii ani au confirmat faptul ca majoritatea obiectivelor MCV au fost internalizate" "Presedintele Senatului a subliniat ca abordarea deschisa a Comisiei, pentru a dialoga asupra temelo ...