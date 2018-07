Ce a discutat, de fapt, Dancila cu Iohannis, la Cotroceni!

In ciuda faptului ca toata atentia publica a stat in aceasta saptamana pe posibilitatea emiterii unei ordonante de urgenta privind aministia si gratierea, in comunicatul emis de Guvern dupa intalnirea de miercuri de la Cotroceni dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila nu se mentioneaza niciun cuvant despre acest subiect.

In schimb, comunicatul de presa sustine ca discutiile dintre cei doi oficiali s-au axat pe chestiuni legate de preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania de la 1 ianuarie 2019 si dosarele europene majore pe care Romania trebuie sa le abordeze.

Redam mai jos integral comunicatul de presa al Guvernului:

Intrevederea premierului Viorica Dancila cu presedintele Klaus Werner Iohannis

Azi, 18 aprilie, Prim-ministrul Romaniei Viorica Dancila a avut o intrevedere cu Presedintele Klaus Werner Iohannis, in cadrul careia au fost abordate aspecte legate de Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, atat in ceea ce priveste stadiul pregatirii dosarelor si a temelor de interes, cat si referitor la aspectele tehnice, de infrastructura si program.

Au fost trecute in revista prioritatile incluse in Programul de lucru al Presedintiei Romane la Consiliul UE si s-a discutat pe marginea calendarului actiunilor pe care Guvernul are in vedere sa le organizeze in prima parte a anului viitor.

In context, a fost evidentiat obiectivul Romaniei de a contribui, de o maniera constructiva, la definirea si promovarea interesului comun european, la asigurarea unitatii si coeziunii intre statele membre precum si la reapropierea cetatenilor de Uniunea Europeana.

Prim-ministrul a prezentat, totodata, principalele obiective pe care Romania si le va asuma, in calitate de viitoare Presedintie a Consiliului UE, in raport cu o serie de dosare europene majore si a reafirmat angajamentul Guvernului de a contribui activ pe durata mandatului la identificarea unui consens, la luarea unor decizii importante cu privire la temele si dosarele aflate pe agenda, precum si nevoia de a asigura un raspuns adecvat la noile realitati si provocari carora Uniunea si statele membre trebuie sa le faca fata.

