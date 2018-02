Ce a facut acest barbat de a ajuns sa aiba corpul asa umflat! Medicii nici nu-si pot inchipui cum s-a intamplat asa ceva

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alejandro Ramos Martinez a facut scuba diving (scufundari), dar a revenit la suprafata mult prea repede, astfel ca azotul acumulat in sange s-a eliminat mai repede decat trebuia. In mod normal, acest lucru ar fi trebuit sa-l omoare, dar organismul a reactionat intr-un mod ciudat: moleculele de azot s-au grupat in jurul muschilor iar corpul lui s-a umflat extrem de tare. Nici macar medicii care se ocupa de cazul sau nu isi pot inchipui cum de s-a putut intampla asa ceva. Totodata, ei nu pot spune exact daca viata lui Alejandro este in pericol sau nu. Barbatul face in aceste momente o serie de tratamente cu oxigen intr-o camera speciala. Doctorii nu exclud o interventie chirurgicala complexa, pentru a scoate azotul din corpul b ...