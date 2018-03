Ce a facut barbatul din Brasov inainte sa-si ucida in somn sotia si copiii

O tripla crima petrecuta la Brasov ingrozeste Romania. Un om de afaceri de 43 de ani s-a predat la Politie si a anuntat ca si-a ucis sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18.

Anchetatorii au gasit trupurile celor trei in apartamentul familiei, aflat intr-un bloc modern, recent construit. Presupusul criminal pare tulburat de o experienta religioasa, spun surse din cadrul anchetei.

Familia in care a avut loc tragedia este educata si instarita. Cei doi soti conduceau impreuna o afacere, el era administratorul firmei, iar ea contabil.

Luni noapte, nimeni din bloc nu a auzit nimic. Cele trei victime dormeau in incaperi separate si au fost atacate, se pare, pe rand.

Vecina familiei povesteste ca nu s-au auzit certuri sau scandaluri. Iar familia era destul de izolata. Nu se stie ce a facut barbatul in cursul diminetii, cert este ca dupa tripla crima s-a predat la politie.

Fiica ucisa avea 18 ani, era eleva la cel mai bun liceu din Brasov si avea rezultate scolare exceptionale. Fratele ei mai mic avea 13 ani.

Barbatul a vizitat luni Manastirea Sinca Veche din judetul Brasov. Acolo s-ar fi petrecut ceva ciudat cu el, spun politistii. Omul ar fi incercat sa se sinucida, dar nu si-a dus planul la bun sfarsit. Luni noapte, dupa cum singur a recunoscut, si-a ucis intreaga familie. Dupa mai multe ore s-a prezentat la politie, plin de sange, si a marturisit totul.

Anchetatorii nu au comunicat deocamdata daca barbatul pare lucid si coerent. El a fost retinut si se afla in custodia politiei, in vreme ce criminalistii si procurorii intreprind cercetari in apartamentul in care s-a petrecut tripla crima.

