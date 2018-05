Ce a facut criminalul de la Botosani, la reconstituire! Oamenii legii l-au lasat singur cu avocata imediat

Bogdan, tanarul din Botosani care a recunoscut ca este criminalul Petronelei, a fost dus de oamenii legii la reconstituire. Cand a ajuns in padure, baiatul era insotit de anchetori, de avocata sa si de un reprezentant de la Protectia Copilului.

Acolo, Bogdan a fost pus sa povesteasca si sa refaca scena oribilei crime. Cand a trebuit sa injunghie manechinul care o reprezenta pe victima lui, baiatul a izbucnit in lacrimi. Imediat, anchetatorii au intrerupt orice actiune si l-au lasat pe tanar sa discute cu avocata si reprezentanta de la Protectia Copilui. Vizibil afectat, Bogdan s-a uitat minute in sir spre locul crimei, nereusind sa isi revina.

A avut un soc, in timpul reconstituirii

In timp ce refacea acele scene de cosmar, Bogdan a avut un soc. In mintea lui, amintirile sunt inca proaspete, trecand doar 2 saptamani de la acele intamplari tragice. Baiatul, caruia nimeni nu ii aprecia relatia pe care o avea cu o tanara institutionalizata, a avut un acces de furie survenita pe un fond de frustrare excesiva. Nu se stie insa de ce baiatul era inarmat, daca Petronela Mihalachi l-a chemat in padure pentru o sedinta foto

