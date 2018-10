Ce a facut primarul Mihai Chirica dupa cutremur

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cutremurului petrecut noaptea trecuta, primarul Mihai Chirica a dispus directiilor si societatilor subordonate si a cerut celorlalte institutii un raport privind eventualele efecte negative produse in municipiul Iasi. "Din fericire, nu s-au inregistrat pagube nici la cladirile publice si nici pe proprietatile private. Ca atare, maine, unitatile de invatamant, spitalele si institutiile publice vor functiona normal", au precizat reprezentantii Primariei Iasi. Seismul cu magnitudinea 5,8 pe scara Richter s-a produs duminica dimineata, la ora locala 3:38, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 151 de kilometri, arata ultimele date ale INFP. Cutremurul a avut loc in apropierea urmatoarelor orase: ...