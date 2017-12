Ce a facut Roxana Dobre dupa ce ce a stabilit cum face "partajul" cu Florin Salam! Mesajul facut public: "Pierzi..."

dobre google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce s-a inteles cu Florin Salam ca fiicele lor: Jacqueline Maria si pe Rania sa ramana in grija ei, bruneta a inceput sa petreaca prin cluburi. Mai mult, ea a facut public un mesaj despre care multi au spus ca ar fi pentru tatal fetitelor sale. Cu ceea ce a scris, Roxana Dobre a atras multe critici. Insarcinata in primul trimestru, Roxana Dobre incearca sa isi ia gandul de la perioada dificila pe care o traverseaza mergand in cluburi. Ea a urcat recent o poza pe care a facut-o intr-un local de noapte, unde s-a distrat alaturi de o prietena. Imbracata intr-o rochie neagra, cu un decolteu adanc, bruneta a scris si un mesaj care pare sa fie destinat lui Florin Salam. "In viata, pierzi sau castigi" ...