Ce a gasit un barbat intr-o conserva de peste - FOTO

Un galatean a gasit un cui intr-o conserva de peste cumparata de la un magazin din localitatea Liesti. Barbatul a anuntat ca va depune plangere la Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorului. Barbatul din localitatea Hanul Conachi, judetul Galati, a desfacut o conserva din peste si a gasit, astazi, in interior un cui metalic. Conserva a fost cumparata de la un magazin alimentar din localitatea Liesti, iar clientul revoltat a anuntat ca va face reclamatie la Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorului. „Am sunat de nenumarate ori la Oficiul pentru Protectia Consumatorului sa fac o reclamatie, dar nu raspunde nimeni. Voi mai incerca", a declarat barbatul care a cumparat co ...