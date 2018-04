Ce a patit mama lui Tudor Chirila din cauza unui taximetrist! Iarina Demian a tunat si a fulgerat! “Am intrat in masina pe usa din dreapta cu ajutorul unor domni consternati de nesimtirea individului”

chirila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ce a patit mama lui Tudor Chirila, Iarina Demian, la florarie, e de necrezut. Actrita s-a enervat ingrozitor pe un taximetrist care a pus-o intr-o situatie jenanta. Iarina Demian, mama lui Tudor Chirila, a patit-o la o florarie din Bucuresti, chiar in Duminica Floriilor. Actrita l-a enervat pe un sofer de taxi, iar acesta s-a razbunat pe ea. Mama lui Tudor Chirila a vrut sa mearga la biserica in Duminica Floriilor, insa drumul pana acolo s-a dovedit a fi o intreaga aventura, dupa cum a povestit chiar ea, pe pagina sa de socializare. “Am pornit spre biserica Stavropoleos la ora 10 si 15 minute, hotarata in ciuda vremii sa asist la slujba de Florii. In drum am luat cu greu niste flori de la florareasa ...