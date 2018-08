Ce a scris Bianca Dragusanu, dupa ce s-a anuntat ca Andreea Mantea va prezenta emisiunea „Te vreau langa mine”

Andreea

Andreea Mantea este una dintre cele mai indragite vedete din Romania, cu o vasta experienta in televiziune, aceasta moderand de-a lungul timpului, la Kanal D, emisiuni de succes, precum: “WOWBiz”, “Se striga darul!”, “Nunta cu surprize”.

Aflata in vacanta impreuna cu fiul ei David, Andreea Mantea a marturisit ca este nerabdatoare sa revina pe micul ecran, cu forte proaspete, intr-un proiect TV care, cu siguranta, va ajunge la inimile telespectatorilor.

Bianca Dragusanu a postat in urma cu putin timp o imagine cu ea in care apare intr-un costum de baie, iar la descrierea fotografiei a scris: „Fericita”.

Bianca are un business de succes si este implicata in foarte multe proiecte personale carora vrea sa le dedice mai mult timp. In plus, frumoasa Bianca isi doreste sa petreaca mai mult timp cu fetita sa, Sofia Natalia, rodul iubirii dintre ea si prezentatorul TV, Victor Slav.

