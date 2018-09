Ce a spus Dragnea, intrebat daca mai are curaj sa cheme lumea la referendum, dupa condamnare

Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat luni de jurnalisti daca mai are curaj sa dea mesaje de mobilizare a electoratului la vot in cazul referendumului pentru "familia traditionala", asa cum a facut-o in 2012 la la cel pentru demiterea presedintelui de atunci, Traian Basescu, caz in care s-a ales cu prima condamnare la inchisoare (2 ani, cu suspendare).