Ce a spus Klaus Iohannis la terminarea summitului celor Trei Mari

Klaus Iohannis2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Klaus Iohannis a sustinut o conferinta de presa, dupa intalnirea cu liderii de stat si de guvern care au venit in Romania pentru Summitul Initiativei celor Trei Mari. Presedintele a declarat ca a fost un Summit excelent, cu rezultate care deschid teape in evolutia initiativei. Lovitura dura incasata de Klaus Iohannis! CCR a respins ultima contestatie pe Legea CSM ”Asumarea de catre Romania organizarii Summitului de la Bucuresti a avut ca argument principal potentionalul acestei initiative de a se adresa nevoii reale a celor 12 state participante de dezvoltare economica si interconectare regionala, in vederea atingerii convergentei cu Europa de Vest. Pot spune acum la finalul Summitului ...