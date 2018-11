“Ce a unit Dumnezeu, omul sa nu desparta!” / VIDEO

– Până unde merg sacrificiile pentru a găsi sufletul pereche? Să luăm un exemplu: un bărbat este căsătorit şi întâlneşte altă femeie şi are senzaţia că ea este aleasa lui! – Acolo iei un ciomag şi îi tragi pe spate! – Bărbatului căsătorit, da? – Da! Şi îi spui: Dragul meu, eşti bărbat al unei The post “Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă!” / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.