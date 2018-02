Ce aduce Luna Neagra RARA a lui februarie? Se intampla o data la 19 ani

ShareTweet Fenomenul în care o lună calendaristică nu are lună plină este rar. Foarte rar. Ei bine, acest eveniment rar se întâmplă luna aceasta. Și este un proces care ne afectează emoțional, spiritual și chiar fizic. Am trecut de Luna Nouă a lui februarie. Dar nu avem Lună Plină. Ianuarie a avut două! Vor mai fi două în martie! Așadar, februarie nu are lună plină. Specialiștii îi spun luna neagră. Chiar dacă este vizibilă și sus pe cer, nu va fi plină, la apogeul de 100% luminozitate, iar astrologii sunt de părere că acest fenomen are o importanță colosală pentru viața noastră spirituală. Ultima dată când nu a existat lună plină într-o lună calendaristică a fost acum 19 ani, în februarie 1999. Această lună neagră vine după 3 eclipse totale de lună, pe care le-am resimțit intens. Viața a fost parcă pe repede înainte în ultimele luni, iar faptul că ne mai așteaptă două luni pline în martie nu este un lucru ușor de dus. E bine să ne bucurăm de liniștea dinaintea furtunii, cât încă există un calm și o seninătate, aduse de luna februarie, spune astrologul Alex Myles, într-un articol al publicației online elephantjournal.com. În februarie trebuie să procesăm adevărurile pe care le-am descoperit și să ne gândim cum ne gestionăm situația pe mai departe. Pentru mulți, excesul energetic coincide cu o trezire, e timpul să privim cu claritate la ceea ce se întâmplă în jurul nostru! Februarie este o lună intensă din punct de vedere emoțional, dar și una în care ni se cere să acceptăm ceea ce nu putem schimba. Trebuie să facem pace cu trecutul nostru, este un moment în care trebuie să ne armonizăm cu noi înșine și să nu ne mai autosabotăm. Luna neagră ne aduce un flux incredibil de energie, ne obligă să ne regândim strategiile și să ne reconsiderăm pozițiile. Deși suntem amabili cu oamenii din jur, cu familia și prietenii, când suntem doar cu noi avem tendința de a ne critica și de a ne judeca foarte aspru. Din fericire, pe măsură ce luna februarie se apropie de final, vom vedea că tocmai copilul din noi a fost cel mai neglijat și e momentul să îi acordăm puțină atenție. Trebuie să lucrăm cu mintea noastră, să o educăm pentru a mai tăia din gândurile negative și a aduce un suflu nou de energie pozitivă. E momentul pentru vindecare, trebuie să ne iubim necondiționat și să ne acceptăm pentru ceea ce suntem cu adevărat. Mai mult pe doctorulzilei.ro ShareTweet