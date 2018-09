Ce alimente include dieta nordica. Este una dintre cele mai sanatoase de pe planeta

dieta nordica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tarile nordice includ Danemarca, Finlanda, Norvegia, Islanda, Suedia si Groenlanda. Dieta nordica se bazeaza pe modalitatile traditionale de a manca in aceste tari si, la fel ca cea mediteraneana, nu e doar vorba de pirederea in greutate, ci de un stil de viata sanatos. Iata ce alimente include aceasta. Anul acesta, Organizatia Mondiala a Sanatatii a recomandat dieta nordica, alaturi de dieta mediterana, ca fiind una dintre cele mai sanatoase de pe planeta. Desi ai putea crede ca nu are de-a face cu alimentele cu care sunt obisnuiti romanii, in fapt e o dieta pe care am putea-o adopta foarte usor. Ce poti sa mananci in dieta nordica Acest stil de mancare se bazeaza pe urmatoarele reguli: - Mai multe ...