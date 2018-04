Ce au discutat sotii Ceausescu inainte sa fie condamnati la moarte. Dezvaluirile Zoiei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ultimele zile din decembrie 1989, sotii Ceausescu au simtit ca li se apropie sfarsitul. Pe 21 decembrie, Nicolae si Elena Ceausescu au avut o ultima conversatie cu copiii lor. Evenimentele de la Timisoara au fost scanteia Revolutiei care a dus la finalul regimului ceausist in Romania. In ziua de Craciun, cuplul prezidential al Romaniei comuniste a fost executat la Targoviste. Ulterior, Nicu, Valentin si Zoia Ceausescu au continuat sa fie cercetati de autoritati, fiind acuzati de subminarea economiei nationale. In dosarul 25/1993, au fost consemnate declaratiile Zoiei. Aceasta a rememorat ce au discutat parintii ei intr-o ultima conversatie avuta cu aacestia. Pe 21 decembrie, si-au chemat copiii la o discutie. A fost ultim ...