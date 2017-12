Ce au facut profesorul universitar din Iasi si sotia sa inainte de a se sinucide. Detaliile surprinzatoare relevate de medicii legisti

Noi date ies la iveala in cazul profesorului iniversitar din Iasi si a sotiei sale, gasiti morti in casa, in ziua de Craciun. Dupa ce anchetatorii au stabilit ca cei doi s-au sinucis, miercuri au descoperit ca acestia erau in stare avansata de ebrietate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Rezultatele necrospiilor sotilor Maleon au fost trimise catre Parchet, iar in raportul medicilor legisti se arata ca Bogdan si Anda au baut alcool inainte de a se sinucide.

Potrivit prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, Carmina Pascal, Anda Maleon avea o alcoolemie de 2,40 mg/l alcool pur in sange, iar Bogdan Maleon avea 1,70 mg/l alcool pur in sange.

Trupurile celor doi au fost depuse la cimitirului Petru si Pavel din Iasi.

Profesorul universitar Bogdan Maleon si sotia sa au fost gasiti morti in casa, luni seara, de Craciun, procurorii stabilind ca cei doi s-au sinucis.

Potrivit procurorilor ieseni, prima care si-ar fi luat viata a fost Anda Maleon, sotia profesorului universitar, Bogdan Maleon. intre cele doua sinucideri ar fi trecut doua sau trei ore, iar trupurile lor au fost gasite dupa mai bine de 8 ore de la gest.

“Din primele cercetari care s-au efectuat in cursul dupa-amiezii de ieri (luni - n.r.) si in aceasta dimineata, inclusiv concluziile preliminare ale necropsiei, au fost inlaturate suspiciunile privind uciderea celor doua persoane, lipsa semnelor de violenta si lipsa oricaror semne de autoaparare pe corpul cadavrelor astfel incat, in acest moment concluzia la care am ajuns este ca cele doua persoane s-au sinucis la o diferenta de doua-trei ore, decesul intervenind cu aproximativ 8-10 ore inainte de ora la care au fost gasite cadavrele”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Carmina Pascal, prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi.

Cei doi soti ar fi trebuit sa fie prezenti, in ziua de Craciun, la masa, la rude pe 25 decembrie, in jurul orei 14, iar pentru ca nu mai ajungeau, acestea au venit sa vada ce s-a intamplat.

Bogdan Maleon era profesor universitar la Facultatea de istorie de la Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, era director al Bibliotecii Centrale Universitare Iasi din 2015, iar inainte fusese director al Muzeului Universitatii.

Mediul academic iesean este in stare de soc. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" a transmis un mesaj de condoleante in cursul diminetii.

„In aceasta perioada de sarbatoare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este imbracata in doliu. Suntem profund socati si intristati de tragedia petrecuta in familia profesorului Maleon, cadru didactic al Facultatii de Istorie si director al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”. Gandurile si rugaciunile noastre se indreapta spre rudele si prietenii familiei, spre colegi, spre cei care i-au cunoscut. In semn de respect fata de toti cei afectati, rugam comunitatea academica si opinia publica sa pastreze o cuvenita discretie in aceasta situatie inca greu de inteles. Dumnezeu sa-i odihneasca in pace”, au transmis universitarii.

