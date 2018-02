Ce au gasit anchetatorii in apartamentul unde a fost omorata vedeta PRO TV

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Apar informatii noi din ancheta care este in desfasurare peste Prut. In urma cercetarilor din aparatamentul in care a fost omorata frumoasa Anastasia Cecati, politistii au descoperit arma crimei. Este vorba despre un cutit pe care, in urma expertizei realizate de criminalisti, au fost gasite amprentele lui Alexei Mitachi. Arma crimei a fost gasita in bucstsria apartamentului unde cei doi locuiau. Chiar daca apropriatii lui Alexei sustin ca omorul ar fi fost comis de o cu totul alta persoana, anchetatorii care se ocupa de acest caz sustin ca acest lucru este exclus din start. Si anume faptul ca frumoasa moldoveanca a fost ucisa din gelozie. Imediat dupa crima, barbatul a dat un mesaj dupa care s-a aruncat in gol. Anchetatorii ...