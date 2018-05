Ce au gasit medicii in corpul Adrianei Iliescu, cea mai batrana mama din Romania?

Adriana Iliescu a devenit cunoscuta de multi romani, dupa ce in urma cu ceva ani, reusea aproape imposibilul. La varsta de 66 de ani, Adriana Iliescu aducea pe lume o fetita, in urma unei proceduri de inseminare artificiala.

Primul gand pe care l-a avut in acest sens s-a intamplat in anul 1991, atunci cand a aflat dintr-un ziar de cazul unei italience care la varsta de 60 de ani a devenit mama cu ajutorul inseminarii in vitro.

Dupa 14 ani de grele incercari, Adriana Iliescu a primit primul tratament de fertilizare in vitro, sub indrumarea prof. dr. Ioan Munteanu, directorul Maternitatii din Timisoara.

Cu atat mai mult cu cat Adriana Iliescu parea sa fie candidata perfecta pentru o astfel de procedura.

"Dar cand m-au taiat doctorii la cezariana, placenta mea era ca a unei femei de 35 ani. Citeam in fiecare seara rugaciuni cand imi luam pastila de endocrina. Am avut instinctul matern, asemeni pestilor care se intorc in anumite locuri pentru a se reproduce. Am stiut ca si eu voi avea copii…”, a declarat ea intr-un interviu pentru Qbebe.ro.

