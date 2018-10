Ce au spus Delia si Gina Matache, dupa ce au aflat ca Oana este insarcinata

delia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Delia este in culmea fericirii. Celebra cantareata a aflat ca sora sa, Oana, este insarcinata pentru a doua oara. Jurata de la iUmor a facut primele declaratii dupa ce a aflat ca va fi din nou matusa. „Sora mea devine o mama eroina. Suntem happy pentru ea si asteptam sa vedem cum decurg lucrurile. Ne bucuram de treaba asta si eu si mai mult pentru ca am fost foarte aproape pas cu pas. Mama are grija de copil.”, a marturisit Delia, conform cancan.ro. Si Gina Matache, mama Oanei si a Deliei Matache, a facut dezvaluiri suprinzatoare despre reactia sa in momentul in care mezina a anuntat-o ca este insarcinata cu cel de-al doilea copil. Delia, reactie dura dupa o stire despre ea si Loredana: 'Nu am ...