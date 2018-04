Ce au spus directorii de spitale la intalnirea cu premierul. Declaratia lui Catalin Grasa, directorul Spitalului Judetean Constanta

Întrebată dacă s-a discutat despre greva angajaţilor din sănătate, Monica Pop a răspuns: "Doamna Olguţa Vasilescu a spus, dacă îmi aduc aminte bine şi cred că da, că nu îi impresionează nicio grevă şi că orice grevă ar fi, asta este situaţia, că a fost o modificare substanţială de salarizare, ceea ce e foarte adevărat (...)



Niciodată nu o să poată fi mulţumită toată lumea, sigur că ar trebui să fie o echitate şi asta va rezolva, sper din tot sufletul, grupul de lucru", a mai afirmat Monica Pop.

Pe de altă parte, Cătălin Grasa, managerul Spitalului Clinic Judeţean din Constanţa, a declarat că la spitalul pe care îl conduce nu au fost mari probleme, iar creşterile salariale au mulţumit toate categoriile de angajaţi.



"Din totalul de 2.900 de salariaţi, 66 au fost cu aceste mici probleme (scăderea sporurilor, n.r.), care probabil că se vor rezolva", a mai spus el potrivit Agerpres.

Monica Pop, Manager general al Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice din Bucureşti, a afirmat luni, după o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă, că i se pare inadmisibil ca medicii din diferite spitale să aibă sporuri egale. "Doamna prim-ministru a propus, în mod foarte corect zic eu, să se facă un grup de lucru de câţiva manageri (...) Mi se pare absolut inadmisibil să aibă sporuri egale medicii din diferite spitale (...) Nu e normal (...) să fie sporurile egale la medici. Chiar dacă unul e chirurg în Spitalul Fundeni şi altul e chirurg în Spitalul din Lehliu, nu e normal să aibă acelaşi spor, pentru că nu fac acelaşi lucru (...) Ar trebui ca cei din spitalele care fac triaj să aibă 10% sporul sau 15% şi spor mai mare cei care lucrează într-adevăr şi care salvează vieţi", a declarat ea. Ea a precizat că la întâlnirea de la Guvern s-a discutat despre fiecare gen de spital şi despre fiecare situaţie în parte. "La spitalul pe care eu îl conduc nu sunt probleme. Noi ne-am încadrat în sporul acela de 23% global şi am putut să dăm oamenilor salariile aşa cum trebuie. Sunt nişte mici probleme care se pot rezolva", a mai afirmat Monica Pop. "Să fie foarte clar: legea, în principiu, este o lege bună, este o lege care a crescut serios salariile celor mai multe categorii de salariaţi din spitale", a mai afirmat Monica Pop. La rândul lui, Mihai Polinschi, managerul Serviciului de Ambulanţă Galaţi, a precizat că la întâlnirea de la Guvern au fost prezentate problemele privind acordarea sporurilor. "La nivelul Serviciului de Ambulanţă Galaţi nu avem scăderi salariale, ci doar nişte inechităţi între categorii de personal, în sensul că un asistent are un salariu mai mic decât un ambulanţier, de exemplu (...) Ce am înţeles (...) este că banii sunt ficşi, nu pot creşte alocaţiile bugetare datorită angajamentelor internaţionale şi naţionale pe care le au, ca atare trebuie să găsim soluţii în legătură cu un calcul echitabil al sporurilor între diverse unităţi sanitare şi categorii de personal (...) Este o lege bună, numai că în aplicarea ei au apărut mici inadvertenţe şi inechităţi, sperăm să se rezolve", a mai afirmat Mihai Polinschi. El a precizat că grupul de lucru care va analiza această situaţie îşi va începe activitatea marţi, la ora 12,00, la sediul Guvernului.