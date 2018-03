Ce avere are Ion Iliescu la 88 de ani: "Apartamentul nu este nici macar de un confort extraordinar. In dormitor incap doar patul si sifonierul"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intr-un interviu mai vechi s-a vorbit despre ce avere are Ion Iliescu, fostul presedinte al Romaniei, care locuieste intr-un apartament din cartierul Primaverii. Toata lumea a aflat ce avere are Ion Iliescu dupa ce acesta a acordat un interviu in 2003, cand era presedintele tarii. „Cel mai constant si profund suport, in toata viata mea, a fost si este sotia. Alaturi de ea am trecut prin multe. Nu am fost orbiti nici de putere, nici de avere”, a spus Iliescu, care a implinit 88 de ani pe 3 martie. Ce avere are Ion Iliescu. Spune ca are o casa si o masina cumparata de sotie „Dupa o viata petrecuta impreuna, singurele noastre bunuri sunt casa in care locuim si o masina cumparata de sotie. Apartamentul nu este n ...