Ce avere are seful Jandarmeriei! Sebastian Cucos locuieste intr-un apartament de 200 de metri patrati si are un salariu urias!

Din documente reiese ce avere are seful Jandarmeriei. Lui Sebastian Cucos i s-a cerut demisia dupa violentele de la proteste ale jandarmilor.

Actele demonstreaza ce avere are seful Jandarmeriei. Numele colonelului Sebastian Cucos a aparut in prim-plan dupa ce USR i-a cerut demisia, in contextul in care Jandarmeria a intervenit in forta la protestele din Piata Victoriei, peste 450 de persoane fiind internate dupa ce au fost atacate cu tunuri cu apa si gaze lacrimogene.

Ce avere are seful Jandarmeriei. Sebastian Cucos are datorii de aproximativ 120.000 euro

Conform ultimei declaratii de avere, Cucos detine, impreuna cu sotia, un apartament de 88 de metri patrati in Bucuresti, altul de 200 de metri patrati in Otopeni, precum si trei autoturisme. Cucos nu are alte bunuri, declarand, in schimb, ca are patru credite la banci, suma datorata fiind de aproximativ 120.000 euro.

Ce avere are seful Jandarmeriei. Sebastian Cucos a incasat si o indemnizatie de 1.000 de lei pe luna

Documentele arata ce avere are seful Jandarmeriei. Sebastian Cucos a incasat 109.125 lei (9.093 lei pe luna) ca director general la Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti. El a mai primit o indemnizatie membru de 12.000 lei (1.000 lei pe luna) de la Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Bucuresti, ceea ce inseamna ca veniturile sale lunare au fost de peste 10.000 lei

