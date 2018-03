Ce avere fabuloasa avea Israela! In 2014 si-a facut testamentul si…

Israela a fost gasita moarta in propria locuinta. A fost descoperita in baie, dezbracata. Nimeni nu mai vorbise cu ea de cinci zile. A fost nevoie de folosirea fortei pentru a se putea intra in apartamentul ei. Usa a fost sparta de lucratorii de la ISU. La fata locului s-a deplasat si o echipa de la Serviciul Omoruri.

Ramane de vazut, acum, cine va mosteni banii si proprietatile celebrei Israela. In tinerete, aceasta a fost o balerina apreciata. Ulterior, a devenit femeie de afaceri. In 2014 si-a facut testamentul si avea o avere fabuloasa, de aproximativ 50 de milioane de euro.

In anul respectiv si-a facut testamentul deoarece dorea sa-si protejeze sotul, fiind in jurul ei mai multe persoane care i-ar fi vanat banii din conturi.

„Simteam ca ma afectau energiile din jurul meu si am renuntat sa mai apar la televizor. Am o boala cronica, nu primesc pe nimeni la mine. Eu fac 20 de pasi, la 50 de pasi devine greu. Eu imi asum aceasta izolare, nici copiii, nici nepoatele nu le primesc la mine. Daca vorbesc acum asa, fara sa imi trag sufletul, inca e bine. Am retinut apa. Creierul e OK” a declarat Israela, pe 8 februarie, la ultima aparitie la TV.

