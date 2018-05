Ce avere ii va lasa Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din lume, micutei Eliza! Cat a strans pana acum

adriana iliescu

Adriana Iliescu, femeia care a devenit mama la 67 de ani, vrea sa-i lase fiice ei Eliza, care acum are 12 ani, toate conditiile pentru o viata buna.

La 80 de ani, Adriana Iliescu se considera inca o femeie in putere. Unul dintre obiectivele ei este acela de a se asigura ca mostenirea fetei va ramane intacta si ca rudele ei nu vor atenta la bunurile fetei.

In ultimii ani, Adriana Iliescu a facut multe drumuri pe la tribunal. Ea a avut patru procese pe rol, iar unele le are si acum. Cel mai complicat este cel cu verisoarele ei, care au vandut si partea ei din casa lasata de bunici. Primul proces l-a inceput in 2003,. „Eu sper ca se vor termina si voi castiga, problema este sa se termine in favoarea mea, judecatorii sa fie obiectivi si eu sa nu mai fac alte demersuri”, a declarat Adriana pentru qbebe.ro.

De asemenea, ea se judeca de cinci ani cu un vecin al parintilor ei care si-a ridicat o vila mult prea aproape de casa parinteasca si din aceasta cauza vechiul imobil risca oricand sa se prabuseasca.

Cu toate ca a ajuns la o varsta venerabila, Adriana Iliescu nu se gandeste la moarte. „Nu pot sa cred ca un copil poate fi batut de Dumnezeu. Suntem foarte credincioase, asa cum am crescut-o, ea este iubitoare de Dumnezeu.

Nu cred ca Dumnezeu a avut un plan intristator pentru noi, cred ca vrea ca ea sa-si traiasca viata, sa aiba o viata fericita, frumoasa si cred ca si pe mine ma va tine Dumnezeu in viata atat timp cat este nevoie”, a mai spus Adriana Iliescu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.