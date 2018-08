Ce avere impresionanta are barbatul in alb care i-ar fi coordonat pe jandarmi in Piata Victoriei! Colonelul Paraschiv detine doua care si incaseaza un salariu enorm!

Documentele arata ce avere are barbatul in alb care i-ar fi coordonat pe jandarmi. Catalin Paraschiv e comandantul Brigazii Speciale de Interventie Vlad Tepes.

Actele demonstreaza ce avere are barbatul in alb care i-ar fi coordonat pe jandarmi, vineri seara, la protestele din Piata Victoriei, atunci cand acestia au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene, peste 400 de persoane fiind intrenate in urma interventiei brutale a acestora. In presa a aparut o fotografie clara cu barbatul in alb care pare sa fi coordonat interventia in forta a Jandarmeriei din Piata Victoriei, realizata de fotograful Nick Stavre.

Pe retelele sociale este remarcata asemanarea dintre acest barbat si colonelul Catalin-Razvan Paraschiv, comandantul Brigazii Speciale de Interventie Vlad Tepes. Jurnalistii de la HotNews.ro l-au contactat pe purtatorul de cuvant al Jandarmeriei, Marius Militaru, pentru a-l intreba daca cel a coordonat interventia Jandarmilor din piata si persoana care apare in imagine este colonelul Catalin-Razvan Paraschiv. Militaru a refuzat sa confirme, invocand protectia datelor cu caracter personal.

Ultima declaratie completata demonstreaza ce avere are barbatul in alb care i-ar fi coordonat pe jandarmi. In calitatea sa de comandant al UM 0465 Bucuresti, Paraschiv a completat actul respectiv, precizand ca detine un teren agricol, unul intravilan, o vila cu o suprafata de 220 de metri patrati, un apartament si doua masini. Paraschiv a incasat, ca ofiter, un venit anual de 93.735 de lei, adica a castigat 7.800 de lei pe luna. El a contractat doua credite, suma datorata bancilor fiind de 73.000 de euro.

