Ce baiat de la Puterea Dragostei este indragostit lulea de Roxana? Nici ea nu banuieste, dar noi am aflat!

Roxana de la Puterea Dragostei a fost indragostita de Andy, dar nu a rezistat in fata unui tanar grec, pe care l-a sarutat chiar in fata iubitului ei, in deja celebra "camera rosie".

Din acel moment, in ciuda rugamintilor si lacrimilor superbei satene, Andy nu a mai vrut sa se impace cu ea, ba chiar i-a adresat cuvinte "grele". Timp de cateva saptamani, protagonista noastra a jurat ca il iubeste pe fostul ei prieten si a sustinut in nenumarate randuri ca mai vrea o sansa, dar acesta a fost inexorabil.

Bogdan de la Puterea Dragostei e indragostit de Roxana? "Nu este sigur daca este bine sau nu sa-si declare sentimentele"

Andy a iesit din casa Puterea Dragostei si nu a mai vrut sa stie nimic de Roxana. Ei bine, concurenta celui mai tare show matrimonial a suferit cat a suferit, apoi a inceput sa flirteze cu alti baieti din emisiune, ca doar asta si trebuie sa faci la o productie de acest gen.

Ce nu stie Roxana insa, este ca unul dintre urmasii lui Adam cu care ea rade si glumeste, este indragostit nebuneste de ea? Ghiciti cine? Ei bine, sursele noaste spun ca victima lui Cupidon este...Bogdan.

"Lui Bogdan ii place de Roxana de ceva vreme, ba chiar as spune ca este indragostit de ea. Le-a cerut sfaturi baietilor din casa, chiar si prietenilor din afara emisiunii, ca nu este sigur daca e bine sau nu sa-si declare sentimentele. El cauta sa fie mereu in preajma ei, sa o atinga, dar nu are curajul sa-i spuna exact ce simte, ca ea este imprevizibila si nestatornica, din ce a aratat pana acum", a spus o sursa care a fost acum ceva timp la Puterea Dragostei.

