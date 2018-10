Ce boli poate provoca lipsa de Magneziu – Iata simptomele pe care multi le ignora.

Magneziul este o minerala esentiala pentru corpul omenesc. Numai in Statele Unite ale Americii, peste 80% din populatie sufera de deficienta de magneziu care provoaca mari probleme de sanatate.

Dr. Carol Dean este un medic naturopat ce ne vorbeste despre importanta acestei minerale. Este si autoarea cartii „Death by Modern Medicine”/”Moartea Medicinei Moderne”. A studiat importanta magneziului mai bine de 15 ani si putem spune ca este un adevarat expert in domeniu. Dr. Dean vorbeste despre beneficiile magneziului: Activeaza muschii si nervii / Activeaza adenozin trifosfatul, oferind energie organismului / Ajuta la digestia grasimilor, proteinelor si carbohidratilor.

Este un precursor al serotoninei. Este important ca in organism sa existe un echilibru al mineralelor. Nu este suficient sa luam calciu in exces, daca organismul nostru este deficitar in magneziu.

Spasmele muschilor sunt un rezultat al carentei de calciu si deficientei de magneziu. Magneziul este important pentru sanatatea cardiovasculara. Un dezechilibru intre calciu si mgneziu poate provoca un atac al inimii. Dr. Dean ne spune ca inima este organul care prezinta cel mai mult magneziu, in special in ventricolul stang.

Bolile pe care le poate provoca lipsa magneziului: Astmul, anxietate, depresie, insomnie, migrene / Cheaguri de sange, boli ale intestinelor, cistite / Diabet, boli cardiace, hipertensiune, hipoglicemie / Boli renale, boli ale ficatului / Probleme locomotorii, neurologice, ginecologice / Uzura dintilor / Sindromul lui Raynaud.

Cum ne dam seama ca avem lipsa de magneziu?

Cele mai des intalnite simptome sunt constipatia, pierderea poftei de mancare, stare generala de rau, oboseala, crampe musculare, senzatie de intepaturi si ace in membre, tulburari de somn, dureri de cap, dificultati de concentrare si diverse modificari ale starii psihice.

Simptomele neurologice determinate de valorile scazute ale magneziului sunt: apatia, depresia, dificultati de concentrare, tulburari de memorie, confuzia, halucinatile, paranoia, coma (intalnite mai ales in cazul deficientelor severe)

Simptome neuromusculare includ: fasciculatii musculare (spasme, convulsii), diverse sunete in urechi, tremur, spasme musculare, slabiciune musculara, ataxie, nistagmul, tetanos (mai ales in cazurile grave).

Cel mai des intalnite simptome gastrointestinale sunt: scaderea poftei de mancare / dureri de stomac / diaree sau constipatie.

Unele dintre manifestarile cardiovasculare ale deficitului de magneziu ar putea fi: tahicardie supraventriculara / extrasistola ventriculara.

Tahicardie ventriculara sau chiar fibrilatie a ventriculilor apar in mod normal in cazul unui deficit sever.

In plus, Dr. Dean este impotriva suplimentelor de calciu in exces, mai ales ca unele persoane decid sa ia numai suplimente de calciu si nu si suplimente de magneziu. Cele doua minerale trebuie consumate in ratie egala.

Vitamina K2 si vitamina D influenteaza nivelul de magneziu si calciu. Spre exemplu, o cantitate ridicata de vitamina D poate duce la deficienta de magneziu.

Toate cele 4 sunt, totusi, importante pentru buna functionare a organismului. Vitamina K2 asigura locul si nivelul de calciu. Este recomandat sa se ia suplimente sau sa se consume alimente care sa fie bogate atat in vitaminele K2 si D, dar si in magneziu si calciu, in ratii egale, altfel pot aparea probleme. Vitamina K2 si magneziul, de exemplu, se sprijina una pe cealalta.

Surse alimentare de calciu sunt semintele, produsele lactate, legumele verzi si nucile.

In trecut nu era nevoie sa luam atatea suplimente in fiecare zi din simplul motiv ca tot ceea ce consumam, inclusiv solul in care cresc plantele, erau mai bogate in nutrienti, ne explica Dr. Dean.

Sursele alimentare de magneziu sunt: avocado, legume verzi (in special spanacul), alge de mare, seminte (seminte de susan, seminte de dovleac, seminte de floarea soarelui), nuci.

Din pacate, astazi, multe dintre alimentele pe care le consumam sunt sarace in minerale si vitamine, insa abunda in erbicide si alte substante toxice care inhiba absorbtia corecta de minerale.

Baia cu sare Epsom este indicata pentru cresterea nivelului de magneziu. Exista mai multe tipuri de suplimente de magneziu, fiecare cu propria biodisponibilitae si cu propriile efecte asupra sanatatii. – Sulfat de magneziu: folosit ca laxativ. Cereti sfatul medicului inainte de a incepe sa luati – Glicinat de magneziu: daca doriti sa aveti un supliment cu cele mai inalte nivelei de biodisponibilitate si de absorbtie ar trebui sa luati glicinat de magneziu. Aceasta va imbunststi nivelul de magneziu din organism – Oxid de magneziu: face ca scaunul sa fie mai moale.

– Clorida de magneziu si lactat de magneziu – contine 12% magneziu si se absoarbe mai usor – Treonat de magneziu – poate ajunge in membrana mitocondriala – Taurat de magneziu – contine taurina, aminoacizi si magneziu. Calmeaza mintea, corpul si are proprietati anti-acide.

Magneziul ajuta in buna gestionare a stresului, previne anxietatea, relaxeaza muschii si reduce presiunea ce este pusa la nivelul vaselor de sange ce cauzeaza o tensiune arteriala ridicata.

Dr. Dean ne mai spune ca doctorii pot comite greseli cand prescriu suplimente. Magneziul poate actiona ca un blocant natural de calciu. Uneori, medicii prescriu medicamente care reduc tensiunea arteriala, dar care in schimb duc la cresterea nivelului de colesterol. Colesterolul marit apare mai ales cand organismul este deficitar in magneziu. Cele mai multe dintre medicamente contin fluorura si prezinta nenumarate efecte secundare.

Din pacate sunt multi medici care se inseala asupra cerintelor organismului si recomanda cresterea nivelului de calciu in detrimentul nivelului de magneziu.

Dr. Dean este de parere ca efectele inflamatorii sunt cauzate de calciu, iar efectele anti-inflamatorii sunt provocate de magneziu. Ceea ce trebuie sa retinem este ca magneziul nu este mai putin important decat calciul si ambele minerale trebuie consumate in cantitati si ratii egale.

