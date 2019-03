Ce bolizi de lux conduc None si Andy de la ''Puterea dragostei!'' Cum s-au afisat cei doi in Bucuresti! 

none si andy google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Madalin None si Andy de la ''Puterea dragostei'' conduc niste masini foarte scumpe. Cei doi s-au afisat impreuna, langa masinile de zeci de mii de mii de euro. None conduce un Mercedes CL 63, un autoturism care costa aproximativ 50.000 de euro, iar Andy un superb Audi. Cei doi au fost fotografiati impreuna, in timp ce stateau de vorba, in Bucuresti. Roxana de la Puterea Dragostei a rupt tacerea! Cine a fost primul iubit din viata ei Roxana a venit la Puterea Dragostei pentru Valentin. Cel mai probabil, fanii nu isi mai aduc aminte acest detaliu, dar Valentin a stat doar cateva zile in casa si a plecat din aceasta deoarece asa a cerut. Desi se astepta ca Roxana sa sufere foarte mult ...