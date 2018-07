Ce caracter au femeile, in functie de luna in care s-au nascut. Sigur nu stiai asta

Psihologii sustin ca poti afla multe despre caracterul persoanei (in special femeii) in functie de luna in care s-a nascut.

Totul se explica prin faptul ca primele luni de viata sunt cele mai importante pentru subconstientul Dvs. Si in functie de cand s-a format: iarna, primavara, vara sau toamna depinde, in cele din urma, o parte semnificativa a caracterului Dvs.

Iata ce trasaturi de caracter pot fi observate la femei in functie de luna nasterii.

FEMEILE NASCUTE IN IANUARIE

Doamnele nascute in Ianuarie se deosebesc prin ambitie, activitate si dorinta pentru ordine. Au o abordare foarte serioasa fata de relatii si viata, sunt destul de conservative in opiniile lor. Uneori, aceste femei sunt prea critice sau chiar „pretentioase“, dar aceasta este doar pentru ca intr-adevar iti doresc binele.

Despre propriile lor sentimente, prefera sa nu vorbeasca. Femeile nascute in ianuarie vor permite sa se apropie de ele doar acele persoane pe care le iubesc si cu care sunt la acelasi nivel intelectual. Iar daca iti doresti sa fii apropiat de ea, ar fi bine sa ai aceleasi puncte de vedere asupra vietii.

FEMEILE NASCUTE IN FEBRUARIE

Femeile nascute in luna februarie sunt foarte romantice. Important este sa fie tratate cu un anumit grad de rabdare. Nu orice barbat poate intelege sufletul lor misterios. Nu oricine intelege motivul schimbarii permanente de dispozitie.

Dar aceste femei nu au nevoie „de fiecare.“ Au nevoie de cineva la fel de “special”. Se deosebesc de altii printr-o imaginatie uimitoare si capacitatea de a gandi abstract. Si inca un lucru foarte important – daca cel putin o data o vei minti – nu o vei mai vedea din nou.

FEMEILE NASCUTE IN MARTIE

Femeile nascute in luna martie sunt extrem de carismatice si fermecatoare. Sunt foarte loiale, de aceea deseori li se incredinteaza cele mai intime secrete.

Aceste firi loiale si devotate se vor indragosti greu si le poti supara usor doar cu un cuvant sau o critica gresita. Pe de alta parte, barbatul si-l alege pentru totdeauna. Pentru ca oamenii nascuti in martie – sunt monogami. Cel mai bun lucru pentru aceste femei ar fi sa-si gaseasca un barbat nascut si el in martie. Se vor potrivi perfect!

FEMEILE NASCUTE IN APRILIE

Cei nascuti in Aprilie sunt diplomati innascuti. Sunt sociabili, gasesc limba comuna cu orice om. Unicul lor defect poate fi considerat obiceiul de a se autocompatimi. Trebuie sa tineti minte ca femeile nascute in aprilie sunt foarte geloase si orice cearta din aceasta cauza – este o adevarata explozie de emotii. Cel mai bine e sa nu-i dai nici un motiv de gelozie, iar daca cearta s-a inceput, pur si simplu iesi din camera, astfel o vei potoli.

Pe de alta parte, femeia nascuta in aprilie stie mai bine decat celelalte ce este relaxarea. Te va face cel mai fericit barbat de pe Pamant. Sufletul si-l deschide doar celor care merita increderea ei. Si cine va face totul pentru a nu o pierde.

FEMEILE NASCUTE IN MAI

Mai este luna cand se nasc femeile persistente si loiale convingerilor lor. Ele au o busola morala interioara foarte puternica, careia niciodata nu-i incalca instructiunile. De obicei, la exterior sunt femei foarte atractive, care se combina cu caracterul lor destul de dificil.

Sunt periculoase pentru orice barbat care se va indragosti de ele. Pentru ca daca nu va simti sentimente reciproce – aceasta poate fi o iubire tragica, fatala. Daca vreodata vei avea o relatie cu o femeie nascuta in mai, fii sigur, iti vei aminti de ea toata viata.

FEMEILE NASCUTE IN IUNIE

Acestea sunt fete curioase, extrem de sociabile, cu o pasiune aparte pentru creativitate. Defectul lor este poate faptul ca intotdeauna spun ceea ce gandesc si niciodata nu-si aleg cuvintele. Considera ca e mai bine sa spui adevarul in fata, nu pe la spate.

Poate fi asa, insa copilele noastre minunate din iunie nu sunt intotdeauna constiente cat de mult pot rani sentimentele altora. In dragoste aceasta femeie este un jucator destul de periculos. Barbatii in mainilor lor deseori devin o marioneta. Tine minte aceasta cand faci cunostinta cu cineva din ele. Poti cadea foarte usor capcana iubirii lor altruiste.

FEMEILE NASCUTE IN IULIE

Femeile nascute in iulie se deosebesc de toate celelalte prin integritate si onestitate fata de cei dragi. Pentru toti ceilalti sunt misterioase, frumoase si foarte inteligente, desi inaccesibile.

In viata de zi cu zi evita conflictele si pana in ultimul moment incerca sa ramana politicoase. In general, sunt fiinte extraordinare! Insa tine minte: daca cel putin o data o vei minti si nu conteaza motivul, o vei pierde pentru totdeauna! Aceste printese niciodata nu iarta minciuna!

FEMEILE NASCUTE IN AUGUST

Aceste femei sunt o combinatie unica de egocentrism si inima mare. Pentru barbati de fapt, e mai bine sa nu sa se puna cu ele, pentru ca in relatie vor castiga intotdeauna. Barbatii pot trai o viata cu o femeia nascuta in august fara observe ca e tinut sub “papucul” ei.

Au un simt al umorului exceptional, insa nu iubesc cand cineva face glume pe seama lor. Isi doresc mereu sa fie in centrul atentiei si nu sufera de lipsa de respect din partea barbatilor. Pentru ca in prezenta lor barbatii isi pierd capul.

FEMEILE NASCUTE IN SEPTEMBRIE

Calitatile de baza ale femeii nascute in septembrie sunt bunatatea, disciplina si frumusetea exterioara naturala. In relatia cu barbatii e suficient cel putin o data sa fie inselata – si nu va uita niciodata aceasta. De obicei, in viata este foarte atenta, inchisa si din pacate, un pic razbunatoare.

Isi doreste ca relatia sa fie indelungata, magica si „pentru toata viata“. Barbatii care cauta femei pentru o noapte isi pot lua gandul imediat, ele nu sunt din aceasta lista! Au asteptari foarte mari de la partenerii lor. Va castiga barbatul care-si va putea dovedi unicitatea!

FEMEILE NASCUTE IN OCTOMBRIE

Femeile nascute in acesta luna se deosebesc printr-un caracter puternic si ferm. Sunt foarte emotionale insa niciodata nu vor plange in fata altor oameni.

Deasemenea sunt foarte inteligente. Nu-si vor deschide sufletul in fata oricui, deoarece stiu ca oamenii pot abuza de puterea pe care o obtin asupra altora. Celelalte femei deseori le urasc pentru ca sunt invidioase pe ele. Femeile din octombrie obtin cei mai buni barbati si traiesc o viata decenta cu ei.

FEMEILE NASCUTE IN NOIEMBRIE

Aceste femei intotdeauna vor fi cu un pas inaintea altora. Sunt active, coerente, recunosc usor minciuna. De aceea, nu ar trebuie sa te joci cu sentimentele lor.

Sfarsitul acestor jocuri murdare intotdeauna va unul rau. Pe de alta parte, cu ele niciodata nu te plictisesti. Niciodata nu le vei putea acuza de lipsa de ambitie. Tine minte: nu-i cere parerea despre orice subiect, daca nu esti pregatit sa auzi adevarul.

FEMEILE NASCUTE IN DECEMBRIE

Doamnele nascute in decembrie se deosebesc printr-un caracter extrem de nerabdator si ingeniozitate incredibila. Din fericire, de la natura sunt si foarte norocoase.

Oricare ar fi situatia, mereu vor iesi invingatoare! Aceste femei stiu mai bine decat altele cum sa inveseleasca barbatii. Secretul este inima lor deschisa. Viata nu le sperie si abia de le poate rani. Dumnezeu le-a binecuvantat, de aceea, mai devreme sau mai tarziu vor obtine ceea ce-si doresc.

