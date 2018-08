Ce conține SCRISOAREA trimisa de Eduard Hellvig șefilor de partide

Cum se prepara supa de ciuperci și pui foarte cremoasa. O rețeta delicioasa ca la mama acasa Cum se prepară supa de ciuperci și pui foarte cremoasă. O rețetă delicioasă ca la mama acasă.

Cea mai buna musaca de cartofi cu carne. Reteta stiuta de putini bucatari REŢETĂ musaca de cartori cu carne. Iată o reţeta simplă şi apetisantă de musaca de cartofi cu carne. Citește mai departe...

Probleme mari cu stadioanele noi din Romania: Investitii enorme pentru suprafete de joc impracticabile In ultimii ani, in Romania s-au construit mai multe stadioane moderne, insa suprafetele de joc pare ca au fost neglijate de cei care ar trebuie sa le ingrijeasca. Astfel, zecile si sutele de milioane de euro investite in arene sunt irosite pentru echipele nu le pot folosi.

Reteta zacusca bulgareasca. Sfaturi pentru o zacusca gustoasa Reţetă zacuscă bulgărească. V-am pregătit mai jos o reţetă de zacuscă bulgărească, în cazul în care vreţi să diversificaţi meniul pentru la iarnă! Citește mai departe...

LIVE Toader face o declaratie de presa, dupa ce Augustin Lazar i-a demontat acuzatiile Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va sustine, la ora 18.00, o declaratie de presa pentru a-i raspunde procurorului general Augustin Lazar, care a prezentat luni corespondenta pe care a purtat-o cu ministrul Justitiei pe tema protocoalelor si a acuzat "tentative penibile de manipulare".

De ce majoritatea avioanelor sunt albe? Albul este preferat în primul rând deoarece reflectă razele soarelui şi radiaţiile. Astfel, aeronava nu se încălzeşte la interior la fel de mult ca una vopsită în altă culoare şi se reduc costurile cu răcirea cabinei. Citește mai departe...

Greseala care te poate UCIDE cand iei anticoncepionale Deşi este una dintre cele mai sigure metode pentru protecţie împotriva unei sarcini nedorite, pilula contraceptivă are şi efecte extrem de nocive dacă faci anumite lucruri, care sunt complet interzise. Citește mai departe...

Mama şi-a ucis copilul în somn a fost lăsată în libertate dintr-o greşeală procedurală a instanţelor din Dolj.Ea a fost arestată preventiv după ce şi-a omorât propriul copil în vârstă de numai trei ani, Irina Pleşa (33 de ani) a fost transferată în arestul IPJ Dolj şi ulterior într-un penitenciar.(CITEȘTE ȘI: ȘEFUL PSD I-A "STRICAT" NUNTA […]

Adina Postelnicu, de la trupa "Heaven", a fost invitată la o emisiune TV, unde a vorbit despre planurile ei în viață. Când a venit vorba despre tatăl ei, care a decedat, Adina a izbucnit în lacrimi. Atunci când părintele ei s-a stins din viaţă ea a suferit enorm de mult şi nici acum nu a […]