Ce condamnare a primit Radovan Karadzici, supranumit „macelarul din Balcani”

Judecatorii Mecanismului Tribunalului Penal International al ONU au decis astazi, in apel, condamnarea la inchisoare pe viata a lui Radovan Karadzici, fost presedinte al Republicii Srpska. Karadzici, in varsta de 73 de ani, a fost condamnat in 2016, de catre Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie, la 40 de ani de inchisoare, insa a facut apel. El si-a motivat apelul sustinand ca a fost condamnat pe baza unor "zvonuri". Fostul lider al sarbilor bosniaci, Radovan Karadzici, condamnat la 40 de ani de inchisoare pentru GENOCID Karadzici a fost gasit vinovat pentru zece acuzatii de genocid, crime de razboi si alte atrocitati, inclusiv planuirea masacrului de la Srebrenita din i ...