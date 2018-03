Ce contine Nutella, desertul preferat al copiilor de pretutindeni?

Nutella google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nutella, unul dintre deserturile preferate ale copiilor de pretutindeni, este un produs la care trebuie sa va ganditi de doua ori inainte de a-I introduce in alimentatia celor mici. In majoritatea tarilor unde se gaseste in rafturile supermarket-urilor, “banala” Nutella este promovata drept un produs sanatos, fara coloranti si conservanti, care poate fi servita pe paine pustilor, la micul dejun. Germanii au publicat, de curand, pe eticheta, ce contine acest produs si anume: ulei de palmier, cacao, zahar, lapte praf si alune. Doar ca, desi in reclame se spune ca este o simpla ciocolata cu alune tartinabila, in doua linguri de nutella (37 grame de produs), atat cat se presupune ca folosesti pentru ...